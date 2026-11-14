Натрий вместо лития, замена вместо зарядки: CATL готовит новую стратегию для электромобилей

Китайская CATL намерена продвигать электромобили с натрий-ионными аккумуляторами с помощью сети станций быстрой замены батарей. Компания рассчитывает, что такая инфраструктура позволит компенсировать главный недостаток этой технологии — сравнительно небольшую плотность энергии и, как следствие, ограниченный запас хода.

Председатель CATL Робин Цзэн рассказал об этой стратегии на мероприятии Benchmark Mineral Intelligence в Шанхае. По его замыслу, натрий-ионной батареи будет достаточно для ежедневных городских поездок, а перед дальней дорогой водитель сможет за несколько минут заменить разряженный аккумулятор на заряженный. Таким образом, не придется подолгу ждать у зарядной станции.

CATL развивает собственную сеть Choco-Swap и предоставляет аккумуляторы клиентам в аренду. Сейчас станции работают примерно в 200 городах Китая. К концу 2026 года компания намерена увеличить их число до более чем 3000. Для сравнения: в декабре 2025-го сеть насчитывала 1020 станций в 45 городах.

У натрий-ионных аккумуляторов есть несколько преимуществ перед традиционными литий-ионными батареями. Они лучше подходят для холодного климата, отличаются повышенной безопасностью и меньше зависят от колебаний цен на литий. Кроме того, их стоимость уже приближается к уровню литий-железо-фосфатных (LFP) элементов. Главный минус — меньшая энергоемкость. Например, аккумуляторы CATL для совместного с Changan электромобиля обеспечивают плотность энергии до 175 Вт·ч/кг и запас хода свыше 400 км. При этом даже при -40 °C они сохраняют более 90% емкости.

CATL рассчитывает, что станции замены помогут быстрее распространить новую технологию и со временем удешевить ее производство. Компания планирует начать оснащать сеть натрий-ионными батареями Naxtra уже в этом году. Правда, пока масштабы будут скромными: в 2026 году CATL ожидает, что такие аккумуляторы получат от 10 000 до 20 000 электромобилей. Одновременно производитель объявил об инвестициях в размере $735 млн в создание мощностей по выпуску натрий-ионных батарей общей емкостью 40 ГВт·ч.