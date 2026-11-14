Спутники Starlink V4 с увеличенной мощностью и улучшенным охлаждением на подходе
Компания уже приступила к проектированию нового поколения аппаратов для своей спутниковой сети
SpaceX работает над спутниками Starlink следующего поколения — V4. Компания пока не раскрывает подробные характеристики будущих аппаратов, однако уже обозначила два ключевых направления разработки: увеличение мощности энергосистемы и совершенствование системы охлаждения.
В SpaceX отмечают, что главная сложность заключается в том, чтобы разместить на спутниках более мощную энергетическую установку и обеспечить эффективный отвод тепла. Это особенно важно для дальнейшего развития сети Starlink: новые аппараты должны получить возможность работать с более высокой нагрузкой и поддерживать растущие требования к пропускной способности сети.
Сроки появления первых спутников на орбите и конкретные технические параметры пока не сообщаются.
Тем временем, запущенный сегодня ночью Starship успешно вывел на орбиту партию спутников Starlink V3.