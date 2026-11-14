«КОЭН» и «Киноспутник» будут вести съемку Земли в сверхвысоком разрешении

С Восточного стартовала ракета «Союз-2.1б» — это первый субсидированный запуск частных спутников по нацпроекту «Космос»

Вслед за американской Starship стартовала российская ракета «Союз-2.1б» — пуск с космодрома Восточный состоялся в 04:16 по московскому времени. Отечественный носитель вывел в космос два частных спутника — «КОЭН», разработанный компанией «МТ-ЛАБ», и «Киноспутник» от группы компаний «СПУТНИКС».

Как сообщает Роскосмос, это первый субсидированный запуск частных космических аппаратов в рамках национального проекта «Космос». Оба спутника предназначены для дистанционного зондирования Земли и будут вести съемку ее поверхности в сверхвысоком разрешении.