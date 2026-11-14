Киловатт на виду: Corsair запустила в продажу прозрачный блок питания HX1000i Shift Crystal — 10 лет гарантии и встроенный хаб на 24 устройства

Цена немалая — почти 300 евро, но есть встроенная защита 12V-2×6

Corsair начала продажи нетипичного киловаттного блока питания — корпус HX1000i Shift Crystal получил прозрачные панели с трёх сторон. Новинка мощностью 1000 Вт позволяет рассмотреть внутренние компоненты. Такой БП явно рассчитан на сборки в корпусах с большими стеклянными панелями, через которые видны «внутренности» ПК.

Киловатт на виду: Corsair запустила в продажу прозрачный блок питания HX1000i Shift Crystal — 10 лет гарантии и встроенный хаб на 24 устройства
Источник изображения: Corsair

Блок питания соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, имеет сертификат эффективности Cybenetics Platinum и оснащён 140-мм вентилятором с RGB-подсветкой. Модульные разъёмы для подключения кабелей размещены сбоку, сами кабели — в оплетке.

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Источник изображения: Corsair

Одна из главных особенностей модели — система PinProtect+, контролирующая ток на каждом из шести контактов питания 12V-2×6. Мониторинг доступен через приложение iCUE, где можно настраивать порог срабатывания от 7 до 10 А. При обнаружении продолжительной перегрузки система сначала предупреждает пользователя, затем снижает мощность видеокарты и при необходимости отключает её. Одновременно вентилятор блока питания переходит на максимальную скорость.

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Источник изображения: Corsair

Также HX1000i Shift Crystal оснащён встроенным концентратором iCUE LINK System Hub, к которому можно подключить до 24 совместимых устройств. Производитель предоставляет на новинку 10-летнюю гарантию. В США блок питания оценили в $340, а в Европе — в 290 евро.

Корпуса, системы питания и охлажденияCorsairИсточники:CorsairVideocardz

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