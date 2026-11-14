Такого не было с 11 сентября 2001 года: в США отменили все авиарейсы из-за соображений безопасности, работу постепенно налаживают ⁠ 1

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отменило общенациональный запрет на взлёты после масштабного сбоя в центрах управления воздушным движением.

Министр транспорта Шон Даффи сообщил, что воздушное пространство страны вновь открыли. При этом восстановление расписания будет постепенным: авиакомпаниям потребуется время, чтобы вернуться к нормальной работе. По оценке Reuters, это была самая продолжительная общенациональная остановка авиасообщения в США со времён терактов 11 сентября 2001 года.

Причиной инцидента стали неполадки в системах радарного наблюдения и связи. По словам Даффи, проблемы начались в 15:36, когда сетевые коммутаторы и маршрутизаторы центров управления оказались перегружены данными, что привело к нестабильности информации. Власти приняли решение остановить полёты из соображений безопасности.

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При этом полной потери радиолокационного контроля или связи не произошло, и диспетчеры смогли безопасно посадить тысячи самолётов. Непосредственную неисправность уже устранили, однако министр подчеркнул, что полётам требуется масштабная модернизация инфраструктуры.

По данным FlightRadar24, из-за сбоя отменили более 6600 рейсов, ещё 8600 задержали. Кроме того, на воскресенье уже было запланировано аннулирование примерно 1500 рейсов. Десятки тысяч пассажиров оказались заблокированы в аэропортах по всей стране.

Даффи заявил о необходимости выделить 50 млрд долларов на обновление устаревшей системы управления воздушным движением. Ранее Белый дом и Министерство транспорта запрашивали у Конгресса 30,1 млрд долларов на модернизацию аэропортов и авиационной инфраструктуры.