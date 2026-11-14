Турецкую атомную станцию «Аккую», которую строит «Росатом», готовят к горячей обкатке

На строящейся в Турции атомной электростанции «Аккую» в ближайшие часы должны начаться заключительные испытания первого энергоблока. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев в эфире Первого канала.

«Буквально в течение нескольких часов начнется старт самых последних испытаний. Это горячая обкатка, как говорится, на боевых параметрах — на температуре, на давлении, на всех объемных характеристиках. Всю нагрузку блок должен выдержать в самых сложных маневровых режимах», — сказал Лихачев.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. Её строит российская госкорпорация «Росатом» по модели Build-Own-Operate («строй — владей — эксплуатируй»). Проект предусматривает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+ мощностью по 1200 МВт каждый.