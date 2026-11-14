GeForce RTX 5090 снова появились в продаже в США — но теперь цена в три раза выше рекомендованной ⁠ 2

Флагманские ускорители Nvidia GeForce RTX 5090 постепенно возвращаются в ассортимент американских магазинов после нескольких недель дефицита. Однако радоваться покупателям пока особо нечему: как сообщает ресурс Videocardz, даже самые доступные предложения сейчас примерно втрое дороже рекомендованной цены.

Так, Newegg предлагает несколько моделей RTX 5090 от Asus, Gigabyte и MSI. Самый доступный вариант — Asus ROG Astral RTX 5090 OC — $6250. За Gigabyte Aorus RTX 5090 Xtreme Waterforce просят $6600, за Aorus Master Ice — $6760, а MSI Gaming Trio OC стоит $7000. Некоторые версии, например, MSI Suprim, ещё дороже — $7350. Для сравнения: рекомендованная цена составляет $2000.

Напомним, ранее сообщалось, что из онлайнового маркетплейса на официальном сайте Nvidia исчезли видеокарты GeForce RTX 5090 и RTX 5080, а RTX 5070 Ti на этом фоне существенно подорожала.