И очень узкой рамкой по всему периметру

Компактный смартфон с экраном 6,3 дюйма и технологиями LTPO/LIPO на подходе ⁠ 1

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил о разработке нового смартфона с дисплеем диагональю 6,3 дюйма.

Устройство получит экран с разрешением 1,5K, выполненный по технологии LTPO с применением LIPO. Особенностью станет дизайн с очень узкой рамкой по всему периметру.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Технология LTPO позволяет динамически менять частоту обновления экрана для снижения энергопотребления, а LIPO применяется для уменьшения рамок дисплея за счёт особой конструкции его подключения. В результате производитель сможет предложить компактный корпус с большой полезной площадью экрана.

Название устройства, характеристики камер, процессора и аккумулятора пока не раскрываются. Также неизвестны сроки выхода новинки.

В комментариях предположили, что речь, вероятнее всего, идёт о смартфоне Redmi — дочернего бренда Xiaomi.