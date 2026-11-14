Компактный смартфон с экраном 6,3 дюйма и технологиями LTPO/LIPO на подходе
И очень узкой рамкой по всему периметру
Известный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил о разработке нового смартфона с дисплеем диагональю 6,3 дюйма.
Устройство получит экран с разрешением 1,5K, выполненный по технологии LTPO с применением LIPO. Особенностью станет дизайн с очень узкой рамкой по всему периметру.
Технология LTPO позволяет динамически менять частоту обновления экрана для снижения энергопотребления, а LIPO применяется для уменьшения рамок дисплея за счёт особой конструкции его подключения. В результате производитель сможет предложить компактный корпус с большой полезной площадью экрана.
Название устройства, характеристики камер, процессора и аккумулятора пока не раскрываются. Также неизвестны сроки выхода новинки.
В комментариях предположили, что речь, вероятнее всего, идёт о смартфоне Redmi — дочернего бренда Xiaomi.