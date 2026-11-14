Tesla начинает продажи совершенно новой модели Cybercab без руля и педалей за $30 000 рядовым пользователям

Поставки обещают начать в декабре 2026 года

Tesla объявила о скором начале продаж беспилотного электромобиля Cybercab для частных покупателей. Компания уже рассылает приглашения отдельным клиентам, которым предлагается оформить заказ на новинку.

Заявленная стоимость автомобиля составляет 30 000 долларов. Для оформления заказа потребуется внести невозвратный депозит в размере 1000 долларов.

При этом покупка машины не избавит владельцев от регулярных платежей за автономное управление. Для использования этой функции потребуется подписка стоимостью 300 долларов в месяц. Начало поставок Cybercab частным покупателям намечено на декабрь 2026 года.

Tesla начинает продажи совершенно новой модели Cybercab без руля и педалей за $30 000 рядовым пользователям
Источник изображения: SawyerMerritt

Электромобиль изначально разрабатывался как полностью беспилотное транспортное средство без традиционных органов управления, включая руль и педали. Выход модели на частный рынок станет новым этапом развития проекта Tesla, который прежде был ориентирован прежде всего на использование Cybercab в качестве роботакси.

При этом пока не уточняется, в каких регионах будут доступны первые поставки и какие ограничения могут действовать для владельцев.

Искусственный интеллектTeslaИсточники:SawyerMerritt

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