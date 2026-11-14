ИИ Muse научился звонить по телефону вместо человека

Ассистент теперь самостоятельно общается с организациями по телефону, бронирует столики и решает вопросы с обслуживанием, но функция доступна только платным подписчикам — от $20 в месяц

12 ноября директор Meta* по искусственному интеллекту Александр Ван (Alexandr Wang) объявил о расширении возможностей Muse: теперь ассистент может самостоятельно совершать исходящие телефонные звонки по поручению пользователя. Он способен связаться с рестораном и забронировать столик, позвонить в страховую компанию, разобраться с вопросами к оператору или обратиться в государственные службы. Пользователю достаточно описать задачу, после чего Muse самостоятельно проводит разговор.

Функция была в тестировании с сентября и была доступна лишь ограниченной группе пользователей. Теперь её открыли всем подписчикам платных тарифов Muse в США. Сам ассистент Meta* представила в сентябре как инструмент для покупок, бронирования поездок и выполнения других повседневных задач. Позднее компания добавила Spaces — пользовательские мини-приложения для расширения его возможностей.

ИИ Muse научился звонить по телефону вместо человека
Источник изображения: Alexandr Wang/x

Подписка Power стоит $20 в месяц и включает 500 млн токенов Muse в неделю. Более дорогой тариф Maximum за $100 в месяц увеличивает недельный лимит до 3 млрд токенов.

При этом вокруг телефонных возможностей Muse остаются вопросы конфиденциальности. В ходе предыдущих тестов Meta* использовала не только ИИ, но и нанятых людей-операторов, которые звонили от имени пользователей. По данным Digital Trends, такой подход вызвал опасения сотрудников компании относительно защиты персональных данных, после чего Meta* свернула эксперимент с участием людей. Перед более широким запуском компания обещала раскрывать пользователям информацию о работе функции и предусмотреть дополнительные меры защиты, однако пока не уточнила, участвуют ли операторы в нынешней версии и каким образом реализованы обещанные уведомления.

* Деятельность организации «Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram» признана экстремистской и запрещена в РФ

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