По итогам продаж за 2026 год в Китае Xiaomi может опередить Tesla в Китае

Tesla вылетела из топ-10 китайского рынка электромобилей: за октябрь продано менее 9 тыс. авто Tesla — в 15 раз меньше, чем продала Geely

Tesla вылетела из топ-10 китайских автомобильных брендов по продажам электрифицированных машин. Согласно октябрьской статистике Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), за месяц компания реализовала в стране всего 8817 автомобилей категории NEV, куда входят электромобили и подключаемые гибриды. Еще в сентябре Tesla занимала четвертое место рейтинга.

Для сравнения, Nio продала в октябре 34 030 машин, Li Auto — 27 018. Лидером является BYD с результатом 250 301 автомобиль и долей рынка 22,4%. Второе место заняла Geely (131 708 машин), третье — Leapmotor (83 573). Xiaomi Auto поднялась с девятой на шестую позицию, реализовав 50 123 автомобиля. Ее продажи выросли на 25,3% относительно сентября — это лучший результат среди десяти крупнейших брендов.

Неудачно для Tesla складывается и статистика с начала года. За январь—октябрь компания продала в Китае 389 905 электрифицированных автомобилей — на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем рейтинге она опустилась с пятого на седьмое место. Xiaomi, напротив, вернулась в первую десятку с результатом 336 613 машин, а BYD уверенно лидирует с 1,945 млн проданных автомобилей.

При этом китайский рынок автомобилей в октябре в целом сократился на 27,1% в годовом выражении — до 1,643 млн машин. Продажи NEV также снизились, на 13,7%, составив 1,109 млн автомобилей. Однако их доля достигла рекордных 67,5% от всех розничных продаж новых легковых машин. Иными словами, электромобили и подключаемые гибриды занимают все большую часть китайского рынка, несмотря на общее падение продаж.