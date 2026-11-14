Раскладушка в духе Nokia с GPS, рацией, разъёмом 3,5 мм и кнопкой SOS. Телефон HMD 2320 Flip 4G полностью рассекречен

Телефон получил два экрана, поддержку 4G, физическую клавиатуру и отдельную кнопку SOS.

В ассортименте HMD готовится к появлению кнопочная раскладушка 2320 Flip 4G. Устройство оснащено основным LCD-экраном диагональю 2,4 дюйма и внешним дисплеем на 1,77 дюйма.

Аппаратной основой стала платформа Unisoc T127, объём оперативной памяти составляет 64 МБ, а для хранения данных предусмотрено 128 МБ. Поддерживаются карты microSD объёмом до 32 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 1450 мА·ч с зарядкой через USB-C.

Рендер носит иллюстративный характер
Рендер носит иллюстративный характер
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Телефон поддерживает экстренные вызовы SOS, рацию Push-to-Talk, GPS, отслеживание местоположения в реальном времени и подключение к док-станции. Также предусмотрены Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0, одна SIM-карта nano-SIM и поддержка сетей 4G LTE Cat.4.

В оснащение HMD 2320 Flip 4G входят камера разрешением 0,3 Мп, FM-радио и классический разъём для наушников 3,5 мм. Устройство также получило поддержку слуховых аппаратов (HAC). 

Мобильные телефоныNokiaHMDИсточники:smashx_60

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