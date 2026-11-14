Раскладушка в духе Nokia с GPS, рацией, разъёмом 3,5 мм и кнопкой SOS. Телефон HMD 2320 Flip 4G полностью рассекречен
Телефон получил два экрана, поддержку 4G, физическую клавиатуру и отдельную кнопку SOS.
В ассортименте HMD готовится к появлению кнопочная раскладушка 2320 Flip 4G. Устройство оснащено основным LCD-экраном диагональю 2,4 дюйма и внешним дисплеем на 1,77 дюйма.
Аппаратной основой стала платформа Unisoc T127, объём оперативной памяти составляет 64 МБ, а для хранения данных предусмотрено 128 МБ. Поддерживаются карты microSD объёмом до 32 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 1450 мА·ч с зарядкой через USB-C.
Телефон поддерживает экстренные вызовы SOS, рацию Push-to-Talk, GPS, отслеживание местоположения в реальном времени и подключение к док-станции. Также предусмотрены Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0, одна SIM-карта nano-SIM и поддержка сетей 4G LTE Cat.4.
В оснащение HMD 2320 Flip 4G входят камера разрешением 0,3 Мп, FM-радио и классический разъём для наушников 3,5 мм. Устройство также получило поддержку слуховых аппаратов (HAC).