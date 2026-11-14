Android-флагманы уже отказались от этого: iPhone 20 Pro получит изогнутый с четырёх сторон экран ⁠ 14

Инсайдер UniverseIce опубликовал информацию о дизайне будущего iPhone 20 Pro. По предварительным данным, Apple готовит для юбилейного смартфона защитное стекло, изогнутое по всем четырём сторонам. Такая конструкция должна создать визуальный эффект единой стеклянной поверхности с минимальной рамкой вокруг дисплея. Речь идёт о модели, приуроченной к 20-летию iPhone, которое компания отметит в 2027 году.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

В опубликованном видео демонстрируется образец изогнутого защитного стекла для iPhone 20 Pro. Его конструкция может стать основой нового дизайна флагмана. Apple намерена добиться практически бесшовного перехода между экраном и корпусом.

Интересно, что Apple может вернуться к концепции, от которой многие производители Android-смартфонов постепенно отказались. Изогнутые экраны ранее широко использовались во флагманах Samsung, Xiaomi и других брендов, однако со временем компании стали отдавать предпочтение плоским панелям из-за удобства управления, меньшего количества случайных нажатий и лучшей практичности.