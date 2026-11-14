Состоялся первый пилотируемый полёт самолёта COMAC CE-25A

Крейсерская скорость достигает 300 км/ч, высота полета — 2400 метров, а дальность — 400 км

14 ноября в китайском городе Биньчжоу провинции Шаньдун состоялся первый пилотируемый интеллектуальный полет электрического самолета CE-25A.

Это важный этап программы испытаний: ранее, 2 февраля 2026 года, аппарат впервые выполнил автономный полет без экипажа. Разработкой занималась группа китайских компаний и организаций, включая COMAC, CATL и Шанхайский университет Цзяотун.

Состоялся первый пилотируемый полёт самолёта COMAC CE-25A
Источник изображения: mydrivers

CE-25A стал первым коммерческим электрическим самолетом COMAC. Он предназначен преимущественно для региональных перевозок и рассчитан на 19 пассажиров.

Максимальная взлетная масса составляет 10 тонн, крейсерская скорость достигает 300 км/ч, высота полета — 2400 метров, а дальность — 400 км. Силовая установка использует распределенную электрическую тягу с двигателями, размещенными в воздуховодах над крылом.

До перехода к пилотируемым испытаниям беспилотная версия CE-25A выполнила 19 автономных полетов. 

АвиацияCOMACИсточники:mydrivers

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