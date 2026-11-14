В США остановили вылеты из аэропортов по всей стране «из-за чрезвычайных обстоятельств и по соображениям безопасности»

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело общенациональную остановку вылетов из всех аэропортов «из-за чрезвычайных обстоятельств и по соображениям безопасности». Ограничения начали действовать вечером 13 ноября.

По предварительным оценкам сервиса FlightAware, задержки и отмены затронули почти 7000 рейсов.

Первые проблемы возникли в международном аэропорту Чикаго О’Хара, после чего сбой быстро распространился на всю страну. Министр транспорта США Шон Даффи подтвердил, что нарушение связи затронуло 22 региональных центра управления воздушным движением. Диспетчеры столкнулись с проблемами радиосвязи, технические специалисты FAA начали расследование причин происшествия.

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявил, что Шон Даффи уже обсудил ситуацию с президентом Дональдом Трампом. Также сообщалось о проблемах с интернетом и связью в США, однако подтверждений, что два сбоя связаны между собой, пока нет.

Остановка вылетов не означает полного прекращения авиасообщения. Самолёты, уже находившиеся в воздухе, могли продолжать полёт — экстренно сажать их не требуется. Международные рейсы, направлявшиеся в США, будут принимать в индивидуальном порядке. FAA не сообщало, когда ограничения могут быть сняты.

Подобные общенациональные остановки авиарейсов происходят крайне редко. В январе 2023 года FAA вводило аналогичные ограничения из-за отказа системы NOTAM, которая передаёт пилотам важные уведомления об опасностях и изменениях в работе аэропортов. До этого воздушное движение по всей стране останавливали лишь после терактов 11 сентября 2001 года.