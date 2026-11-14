«Спутникс» разрабатывает лазерную связь

Она должна обеспечить передачу данных между спутниками на орбите, беспилотниками в атмосфере и наземными транспортными средствами

Российская группа компаний «Спутникс», входящая в АФК «Система», вместе с другими космическими организациями работает над созданием технологии лазерной связи.

Она должна обеспечить передачу данных между спутниками на орбите, беспилотниками в атмосфере и наземными транспортными средствами. Об этом сообщил генеральный директор компании Георгий Алешкин. По его словам, именно отсутствие такой технологии пока мешает созданию полноценного «бесшовного цифрового неба» в России.

«Спутникс» разрабатывает лазерную связь
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Предполагается, что спутники на высоте около 600 км смогут связываться с беспилотниками, летящими на высоте до 5000 м, а те, в свою очередь, будут обмениваться данными с пилотируемыми и беспилотными автомобилями.

Тем временем «Спутникс» продолжает развивать собственную спутниковую группировку. Недавно с космодрома Восточный впервые в рамках субсидируемого запуска на орбиту отправили частные аппараты, включая «Киноспутник» массой 200 кг. Он построен на платформе «Паллада» и предназначен для съёмки Земли с разрешением до 0,8 м.

Сети и серверыСпутниксИсточники:ТАСС

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