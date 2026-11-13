SpaceX включилась в борьбу за лунную базу NASA — Маск планирует производить на Луне ИИ-спутники

SpaceX рассчитывает со временем построить на Луне заводы и создать промышленную базу для производства спутников с ИИ-вычислениями

NASA выбрало 8 компаний, которые смогут конкурировать за заказы в рамках новой программы CLPS 2 по доставке оборудования на Луну. Совокупная предельная стоимость десятилетнего контракта составляет $10 млрд. Помимо SpaceX, в список вошли Blue Origin, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, ispace-U.S., Lockheed Martin Space, Northrop Grumman Space Systems и Voyager Technologies. Это не означает, что каждая из компаний получит часть указанной суммы: им предстоит бороться за отдельные миссии.

Программа должна помочь NASA создать постоянную базу в районе южного полюса Луны. На первом этапе, запланированном на 2029 год, агентство намерено отправить роботизированные аппараты для изучения местности и поиска подходящих площадок. В 2029–2032 годах NASA рассчитывает развернуть системы энергоснабжения, грузовые перевозки и связь, а после 2032 года — подготовить инфраструктуру для длительного пребывания астронавтов.

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Параллельно агентство заключило контракты ещё на $1,3 млрд с Blue Origin, Impulse Space и Arrow Science and Technology. Они займутся транспортировкой грузов и отработкой технологий, необходимых для перемещения между Землёй и Луной. Отдельно SpaceX получила задание запустить на Starship спутники для проверки связи в окололунном пространстве: демонстрационный полёт запланирован на 2028 год. Энергетическую инфраструктуру NASA развивает через проект miniCAST — небольшую башню, которая должна объединить солнечную генерацию, накопление энергии и беспроводную передачу электричества.

Для SpaceX участие в лунной программе может стать не только бизнесом по доставке грузов. В регистрационных документах перед выходом на биржу компания описала планы создать на Луне заводы для производства крупных партий спутников с ИИ-вычислениями. Основную массу аппаратов предполагается изготавливать из местного сырья, доставляя с Земли микросхемы и другие сравнительно лёгкие компоненты. По замыслу SpaceX, это позволит использовать более слабую лунную гравитацию и сократить потребность в земных ресурсах.

Ещё один элемент проекта — лунная электромагнитная катапульта. Она должна разгонять готовые спутники и отправлять их с поверхности Луны без использования ракет. SpaceX также рассматривает добычу и экспорт лунных материалов: в документах компании говорится, что на спутнике Земли может находиться более 1 млн тонн редких веществ, потенциально пригодных для ядерной энергетики и квантовых вычислений.

Главная долгосрочная цель SpaceX — создать группировку спутников, способных выполнять ИИ-вычисления в космосе. Компания рассчитывает таким образом расширить вычислительные мощности за пределами Земли, не полагаясь исключительно на наземные дата-центры. NASA же пока решает более близкую задачу: обеспечить доставку оборудования, энергию и связь, без которых постоянная лунная база останется только проектом.