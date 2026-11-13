ChatGPT научился покупать товары за пользователя — OpenAI запустила собственный кошелёк для ИИ-агентов

OpenAI представила ChatGPT Wallet — платёжную функцию, которая позволяет ИИ-агентам dots не только искать товары, но и доводить покупку до оформления заказа. Пользователь один раз добавляет банковскую карту, поручает агенту найти нужную вещь, а перед оплатой проверяет детали заказа и подтверждает транзакцию. Для подтверждения на поддерживаемых устройствах используется биометрическая проверка — например, Face ID или Touch ID.

Реквизиты карты не передаются самому агенту. Вместо них платёжная сеть формирует специальный токен — виртуальные платёжные данные с номером, кодом безопасности и сроком действия, привязанными к конкретной операции. Покупка проходит через обычную карточную инфраструктуру, поэтому владельцы сохраняют предусмотренные их картами программы вознаграждений и защиту. На старте OpenAI сотрудничает с American Express, Mastercard и Visa; документация сервиса также указывает поддержку подходящих карт Chase.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Пока ChatGPT Wallet доступен совершеннолетним подписчикам Pro в США с подходящими американскими банковскими картами. Запуск намеренно ограничен: OpenAI хочет проверить работу системы в контролируемых условиях, прежде чем расширять доступ. Компания также заявила, что на первом этапе не будет получать комиссию с покупок. Сейчас её задача — выстроить отношения с торговыми площадками и платёжными сетями.

Запуск продолжает попытки OpenAI превратить ChatGPT в полноценную площадку для онлайн-покупок. Осенью прошлого года компания представила Instant Checkout, но затем изменила направление развития этой функции. В марте она обновила инструменты поиска и сравнения товаров, а теперь добавила следующий этап — оформление заказа через персонального ИИ-агента.

Однако для такого сценария недостаточно возможностей самого ChatGPT: торговые площадки должны разрешать агентам работать со своими сайтами и оформлять заказы. Некоторые крупные компании сейчас занимают противоположную позицию. United Airlines объявила, что будет блокировать ИИ-агентов при бронировании авиабилетов, а Amazon ограничивает их доступ к покупкам на своей платформе. OpenAI рассчитывает, что магазинам и платёжным сетям потребуется время, чтобы адаптировать инфраструктуру к участию в торговле ИИ-агентов.