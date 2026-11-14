OnePlus научила смартфоны автоматически разблокировать компьютеры

Новая функция OxygenOS 16 избавляет от необходимости каждый раз вводить пароль при подключении мобильного устройства к ПК.

OnePlus начала распространять обновление, добавляющее возможность автоматической разблокировки компьютеров с помощью смартфонов и планшетов компании.

Новая функция называется Automatically unlock when connected и появилась в ноябрьской версии прошивки C20P01(BRB1EX01) для смартфонов и C20P01(BRB3EX01) для планшетов. Для её работы необходимо установить удалённое подключение между компьютером и мобильным устройством с использованием сохранённого пароля.

Чтобы активировать функцию, во время удалённого подключения нужно открыть меню плавающего значка, выбрать пункт Unlock PC и включить автоматическую разблокировку. Возможность доступна на устройствах под управлением OxygenOS 16 и более новых версий системы. В список совместимых моделей вошли OnePlus Open, серии OnePlus 15, 13, 12 и 11, OnePlus 10 Pro, Nord 6, Nord 5, Nord 4, Nord 3, Nord CE6, CE5 и CE4, а также планшеты Pad, Pad 2, Pad 3, Pad 4 и Pad Go 2.

Распространение обновления началось 27 октября и проходит поэтапно. OnePlus рассчитывает обеспечить его получение всеми совместимыми устройствами примерно к 19 ноября 2026 года. Проверить наличие новой прошивки можно вручную в настройках системы, открыв раздел «Система и обновление» — «Обновление ПО».