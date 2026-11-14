Второй серийный российский Superjet SJ-100 совершит первый полёт до конца года

В Комсомольске-на-Амуре завершается подготовка второго серийного самолёта Superjet SJ-100 с российскими комплектующими: первый полёт должен состояться до конца 2026 года. Сейчас специалисты филиала компании «Яковлев» проводят наземные испытания систем и оборудования.

Импортозамещённый Superjet SJ-100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолёт вместимостью до 103 пассажиров. Его длина составляет 29,94 м, размах крыла — 29,7 м, высота — 10,28 м. Максимальная взлётная масса достигает 49,45 тонны, крейсерская скорость — около 870 км/ч, дальность полёта — до 3530 км.

Самолёт оснащён двумя российскими турбовентиляторными двигателями ПД-8 тягой около 8 тонн каждый. По сравнению с первоначальным Superjet, в новой версии заменили иностранные двигатели, авионику, системы управления, шасси и другие компоненты на отечественные аналоги.