Сбой Claude оказался связан с аварией Microsoft 365: Anthropic восстановила работу ИИ-сервиса

Проблемы с авторизацией в Claude.ai и Claude Code и неполадки интеграции с Microsoft 365 затронули пользователей по всему миру

Массовый сбой Claude 13 ноября оказался связан с аварией сервисов Microsoft 365. Anthropic сообщила, что неполадки затронули авторизацию в Claude.ai и Claude Code, а также работу платформы platform.claude.com.

Позже компания подтвердила, что проблема устранена, инцидент получил статус resolved.

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В отдельном сообщении Anthropic уточнила, что сбой интеграции с Microsoft 365 вызван проблемой на стороне самой Microsoft. Через коннектор Claude продолжали с ошибками работать инструменты для почты, календаря и поиска. Также оставался затронут Claude for Outlook: у пользователей могли не выполняться действия с письмами и календарём, а у некоторых не открывалось само дополнение.

Anthropic направила пользователей к официальной странице состояния Microsoft 365, где публикуются обновления о восстановлении работы.