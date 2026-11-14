Взорвавшийся Super Heavy показали на качественных фото

Starship всё еще находится на орбите

Новые фотографии показали старт Starship Flight 15 и приводнение ускорителя Super Heavy Booster 22.

После выполнения своей части полётной программы первая ступень выполнила тормозной манёвр и успешно опустилась в воды Мексиканского залива. В этот раз SpaceX отказалась от захвата ускорителя механическими манипуляторами башни Mechazilla.

При этом сам корабль Starship не завершил полёт и продолжает находиться на орбите Земли. Таким образом, испытания системы проходят поэтапно: ускоритель уже вернулся на поверхность, а космический корабль продолжает выполнять программу полёта.

Flight 15 стал очередным испытанием многоразовой транспортной системы SpaceX, которую компания разрабатывает для будущих миссий к Луне и Марсу.