Google подключила кошелёк к Gemini: ИИ научился анализировать расходы, искать забытые подписки и составлять бюджет

Google добавила Google Wallet в список приложений, с которыми интегрируется Gemini. Теперь ИИ-помощник может анализировать историю расходов пользователя, находить регулярные платежи, замечать подорожавшие подписки и помогать планировать бюджет. Сейчас функция доступна всем пользователям приложения Gemini в США на Android, iOS и в веб-версии.

Для работы достаточно подключить Google Wallet в настройках Personal Intelligence и обратиться к помощнику, упомянув @Google Wallet. Например, можно попросить сравнить расходы за прошлый квартал и составить план экономии $1000 за следующие 3 месяца. Gemini способен строить динамические графики движения средств, распределения активов и бюджета. Также он может найти подписки, за которые пользователь продолжает платить, и отметить повышение их стоимости.

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Для более подробного анализа Google предлагает связать с Wallet банковские счета и кредитные карты через сервис Plaid. Это позволит Gemini учитывать транзакции из подключённых финансовых источников. Например, помощник сможет оценить прошлогодние расходы на подарки и поездки и предложить бюджет на предстоящие праздники.

Google подчёркивает, что Gemini получает только доступ на чтение: он не может переводить деньги, управлять счетами или инвестировать средства. Подключение добровольное, его можно отключить в любой момент. Одновременно компания добавила в Personal Intelligence раздел Memory Summary, где пользователи могут просматривать, редактировать и удалять сведения о своих предпочтениях, интересах и целях, которые Gemini использует для персонализации ответов.