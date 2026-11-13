Nvidia сама создавала спрос на свои видеокарты? После отставки Дженсена Хуанга вскрылась неудобная правда о дефиците ускорителей ⁠ 1

Nvidia сама искусственно поддерживала спрос на свои ускорители искусственного интеллекта путем финансирования компаний, которые их закупают. Как сообщает The Wall Street Journal, Дженсен Хуанг использовал финансовые ресурсы Nvidia для поддержки ИИ-стартапов и строительства дата-центров. Это позволяло распродавать избыточные запасы чипов, заказанных у TSMC, и, в то же время, не допускать падения цен.

В августе 2026 года эта стратегия вызвала конфликт между Хуангом и финансовым директором Nvidia Колетт Кресс, которая сейчас исполняет обязанности генерального директора. Она пыталась ограничить так называемое круговое финансирование — предоставление финансовых гарантий облачным провайдерам и ИИ-компаниям, включая OpenAI и Anthropic, чтобы те продолжали покупать оборудование Nvidia.

Особенно масштабной была сделка с OpenAI: первоначально обсуждалось финансирование вычислительных мощностей на 8 ГВт стоимостью до $250 млрд. Однако Кресс удалось сократить обязательства Nvidia до 4,25 ГВт и $125 млрд. По данным источников, Хуанг резко раскритиковал её за сомнения в целесообразности таких сделок.

Причина подобных манёвров — изменение стратегии крупнейших облачных компаний. Они всё активнее переходят на собственные процессоры, сокращая закупки готовых решений Nvidia. В результате производитель оказался с огромными запасами заказанных у TSMC чипов и памяти. Сам Хуанг, как утверждается, сравнивал надвигающийся избыток компонентов с лавиной.

По оценке аналитика Эда Зитрона, на складах могут пылиться ИИ-ускорители Nvidia стоимостью не менее $200 млрд: компании уже купили их, но не могут полноценно использовать из-за нехватки электроэнергии и отсутствия реального спроса. Nvidia также якобы обратилась к TSMC с просьбой сократить будущие поставки.

В итоге возникает неприятный вопрос: действительно ли многолетний рост цен на видеокарты и память объяснялся исключительно дефицитом? Судя по описанной схеме, Nvidia могла сама поддерживать спрос на свою продукцию, финансируя тех, кто её покупает. И пока производитель решал проблемы с избытком чипов, обычным покупателям приходилось мириться с высокими ценами.