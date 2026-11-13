Данные 46 000 сотрудников TSMC выставили на продажу за 3 BTC

Тайваньский производитель чипов подтвердил утечку персональной информации. Злоумышленники обещают опубликовать архив объёмом 6,9 ГБ бесплатно, если за неделю не найдут покупателя

TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников, подтвердила утечку персональных данных своих нынешних и бывших сотрудников. Компания сообщила об инциденте в отчёте, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 12 ноября.

По заявлению TSMC, опубликованные сведения совпадают с записями в системах внешнего облачного провайдера. Признаков компрометации собственных систем компания пока не обнаружила.

По данным Taiwan News, неизвестные продавцы разместили на подпольных форумах DarkForums и BreachForums предложение купить архив за 3 биткоина. Они утверждают, что в нём содержится около 46 000 записей общим объёмом 6,9 ГБ. Если покупатель не найдётся в течение недели, злоумышленники угрожают выложить данные в открытый доступ. Сама TSMC не подтвердила ни количество записей, ни объём архива.

Данные 46 000 сотрудников TSMC выставили на продажу за 3 BTC
Источник изображения: сгенерировано Muse

В опубликованном образце, по данным Taiwan News, обнаружены имена сотрудников, национальные идентификационные номера и банковские реквизиты. Таким образом, речь идёт не о производственных секретах или разработках компании, а о персональной информации работников. TSMC отдельно подчеркнула, что утечка не затронула данные клиентов и сведения, связанные с операционной деятельностью и производством чипов.

Компания уже уведомляет пострадавших сотрудников и оказывает им необходимую поддержку. Для выяснения обстоятельств утечки TSMC привлекла облачного провайдера, правоохранительные органы и независимую организацию, специализирующуюся на кибербезопасности. Название поставщика облачных услуг и механизм получения доступа к данным не раскрываются.

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