Смартфон построен на SoC Kirin 9020, и она побыстрее платформы в предшественнике — Mate 70 Air

Huawei представила Mate 90 Air — самый тонкий смартфон флагманской линейки: толщина корпуса составляет всего 6,58 мм. При этом аппарат получил большой 7-дюймовый экран и SoC Kirin 9020 топовой серии. Новинка стала самым тонким устройством в линейке Mate (если говорить об обычных смартфонах, а не складных в разложенном состоянии) и получила аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч. Стоимость устройства начинается от 5000 юаней ($750).

Смартфон весит 208 граммов и немного тоньше предыдущего Mate 70 Air, толщина которого составляла 6,6 мм. Загнутый на все четыре стороны экран характеризуется разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит. Частота регулировки ШИМ составляет 2160 Гц. Дизайн задней панели с круглым блоком камер выполнен в стилистике семейства Mate 90.

В основе аппаратной платформы лежит SoC Kirin 9020. По данным Huawei, относительно Mate 70 Air новая платформа обеспечивает прирост однопоточной производительности на 9%, многопоточной — на 36%, а графической — на 18%. Игровая производительность, как утверждает производитель, выросла на 30%. Также применяется технология оптимизации работы памяти, благодаря которой 12 ГБ оперативной памяти должны обеспечивать возможности, сопоставимые с 16 ГБ. Мощность зарядки — 66 Вт.

Главный модуль основной камеры включает 50-мегапиксельный сенсор формата 1/1,3 дюйма и объектив с диафрагмой F/1,8 и оптической стабилизацией. Также есть модуль со сверхширокоугольным объективом и 8-мегапиксельным сенсором и модуль с 12-мегапиксельным датчиком и 3-кратным оптическим зумом. Дополнительно установлен цветовой сенсор Red Maple — он призван повысить точность цветопередачи. Фронтальная камера имеет разрешение 10,7 Мп.

Mate 90 Air поддерживает Wi-Fi 7+, NearLink и двустороннюю спутниковую связь через BeiDou для обмена сообщениями.

Цены такие: 12/256 ГБ — $750, 12/512 ГБ — $900. Предзаказы в Китае стартуют сегодня, розничные продажи начнутся 4 декабря. Международный запуск пока не объявлен.

Также сегодня Huawei представила свои самые тонкие умные часы Watch Air и складной флагман Mate X8.