Оператор МТС обеспечил 100% потребления электроэнергии своих объектов в Карелии за счет возобновляемых источников. Регион стал первым в географии присутствия оператора, где компания полностью перешла на «зеленую» энергетику. Речь идет об объектах мобильной сети и офисах.

С сентября энергоснабжение инфраструктуры МТС в республике осуществляется за счет электроэнергии Выгостровской ГЭС, входящей в состав ТГК-1. Происхождение энергии подтверждено специальным сертификатом, зарегистрированным в системе Центра энергосертификации. За сентябрь потребление компании в регионе составило 247 тыс. кВт·ч.

Переход на возобновляемую генерацию стал частью стратегии МТС по сокращению углеродного следа. Компания намерена к 2030 году снизить углеродоемкость трафика на 60% относительно уровня 2021 года. В 2025 году благодаря внутренним экологическим инициативам оператору удалось предотвратить выбросы 1 874 тонны CO₂-эквивалента.

Карелия также входит в число регионов Северо-Запада, где МТС развивает сети пятого поколения. В сентябре оператор запустил 5G на частотах 2100 МГц в Петрозаводске.