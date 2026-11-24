Аэрофлот впервые использовал отечественные лакокрасочные материалы для полной перекраски пассажирского самолёта. Работы провели на Airbus A320 с бортовым номером RA-73753, оформленном в ретростиле «Добролёт». Самолёт обновили на Минском заводе гражданской авиации №407.

Перекраска заняла две недели. На неё потребовалось 126 кг грунта, 40 кг белой, 50 кг светло-серой, 10 кг тёмно-серой и 5 кг синей краски производства компании «Русские краски».

Сертификацию материалов для применения в гражданской авиации организовал Аэрофлот. Перед началом работ специалисты авиакомпании, завода и производителя изучили свойства новых покрытий и подготовили технологию нанесения. Это позволило сохранить внешний вид прежней ливреи и сократить время нахождения самолёта на ремонте.

Система покрытий разработана ярославским предприятием «Русские краски» и предназначена для замены зарубежных аналогов. Технология её нанесения соответствует подходам, применяемым при использовании иностранных материалов.

Аэрофлот регулярно обновляет лакокрасочное покрытие своего флота. С начала 2026 года компания перекрасила 18 самолётов: 12 узкофюзеляжных и шесть широкофюзеляжных. Работы выполнялись на площадках в Ульяновске и Минске.