Камеру улучшили, автономность подняли. Топовый камерофон Vivo X300 Ultra получил OriginOS 7

Компания Vivo выпустила новое обновление OriginOS 7 для флагманского смартфона Vivo X300 Ultra. Прошивка построена на Android 17 и приходит на смену OriginOS 6, с которой устройство вышло на рынок.

Обновление включает множество оптимизаций камеры. В первую очередь, Vivo переработала интерфейс стандартного приложения «Камера» и добавила панель инструментов камеры, что упрощает поиск нужных функций.

Компания Vivo также оптимизировала стабильность яркости в режиме видеосъемки для улучшения качества видеосъемки.

Обновление также включает оптимизацию энергопотребления системы в конкретных сценариях, что улучшает тепловые характеристики и увеличивает время работы без подзарядки.