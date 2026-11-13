Камеру улучшили, автономность подняли. Топовый камерофон Vivo X300 Ultra получил OriginOS 7

Прошивка построена на Android 17

Компания Vivo выпустила новое обновление OriginOS 7 для флагманского смартфона Vivo X300 Ultra. Прошивка построена на Android 17 и приходит на смену OriginOS 6, с которой устройство вышло на рынок. 

Обновление включает множество оптимизаций камеры. В первую очередь, Vivo переработала интерфейс стандартного приложения «Камера» и добавила панель инструментов камеры, что упрощает поиск нужных функций.

Компания Vivo также оптимизировала стабильность яркости в режиме видеосъемки для улучшения качества видеосъемки.

Камеру улучшили, автономность подняли. Топовый камерофон Vivo X300 Ultra получил OriginOS 7
Источник изображения: gsmarena

Обновление также включает оптимизацию энергопотребления системы в конкретных сценариях, что улучшает тепловые характеристики и увеличивает время работы без подзарядки.

Мобильные телефоныVivoИсточники:gsmarena

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