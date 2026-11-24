23 ноября в 06:54:16,99 по всемирному времени (UTC) нейтринная обсерватория IceCube на Южном полюсе зарегистрировала высокоэнергетическое событие IceCube-261123A. Оно оставило трековый сигнал — характерную последовательность срабатываний детектора, позволяющую оценить направление движения частицы. Коллаборация IceCube классифицировала его как кандидата с умеренной вероятностью астрофизического происхождения. Это означает, что сигнал может быть связан с космическим источником, но его природа пока не подтверждена.

Событие прошло отбор в потоке ICECUBE_Astrotrack_BRONZE. Для этого класса оповещений расчётная частота ложных срабатываний из-за атмосферного фона составляет 1,205 события в год. Такие сигналы могут возникать не из-за нейтрино от далёких астрофизических объектов, а вследствие взаимодействия космических лучей с атмосферой Земли. Поэтому регистрация кандидата сама по себе ещё не доказывает его внеземное происхождение.

Источник изображения: сгенерировано Muse

После первоначального автоматического оповещения специалисты применили более сложные алгоритмы реконструкции и уточнили направление прихода нейтрино. Наилучшая оценка координат составила 320,45° прямого восхождения и +24,58° склонения. Область, содержащая 90% расчётной вероятности истинного направления, имеет неопределённость примерно 1,5–1,7° по каждой координате.

В этой области не оказалось известных источников гамма-излучения из каталога Fermi LAT FL16Y, охватывающего 16 лет наблюдений космического гамма-телескопа Fermi. Но это не исключает существования источника нейтрино: его излучение может быть слабым, переменным или не сопровождаться обнаружимым гамма-сигналом.

IceCube — нейтринная обсерватория объёмом около 1 кубического километра, расположенная глубоко во льдах Антарктиды у географического Южного полюса. Она регистрирует редкие взаимодействия нейтрино с веществом: при столкновении возникают вторичные заряженные частицы, которые движутся сквозь лёд и оставляют характерное свечение. По нему детектор восстанавливает направление и энергию исходного нейтрино.

Новый сигнал пока что остаётся кандидатом в нейтрино астрофизического происхождения. Его координаты и карта вероятностей опубликованы в системе оперативных астрономических оповещений GCN, чтобы другие обсерватории могли проверить, наблюдались ли в этом направлении какие-либо необычные события.