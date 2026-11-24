Оператор «Билайн» запустил дополнительную услугу «Удвояйзер», которая увеличивает вдвое пакеты минут и мобильного интернета, кешбэк за покупки в «Пятёрочке» и «Перекрёстке», а также количество запросов к ИИ-сервису beeGPT. Подключить её можно без смены действующего тарифа.

В течение первых 60 дней услуга будет бесплатной. После окончания пробного периода её стоимость составит 349 рублей в месяц. Все дополнительные возможности предоставляются единым пакетом.

Например, абоненты с тарифом, включающим 400 минут и 30 ГБ интернета, после подключения получат 800 минут и 60 ГБ. Вдвое увеличится и кешбэк за покупки в торговых сетях «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Накопленные баллы можно использовать для оплаты последующих покупок.

Кроме того, пользователи получат в два раза больше запросов к beeGPT — ИИ-сервису оператора, который доступен в приложении «Билайна». С его помощью можно решать рабочие и учебные задачи, создавать тексты, обрабатывать фотографии и получать рекомендации.

«Удвояйзер» стал вторым предложением в линейке «улучшайзеров» оператора. Ранее «Билайн» представил услугу «план б.», объединяющую доступ к нейросетям, облачное хранилище и дополнительные возможности для пользователей мобильной связи. Новые предложения позволяют расширять пакеты действующих тарифов без перехода на другие условия обслуживания.