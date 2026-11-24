Радиостанции можно бесплатно слушать на смартфоне и в автомобиле

В «Яндекс Радио» появились 20 цифровых радиостанций с музыкой из серии игр Grand Theft Auto. Проект запустили совместно с Радио DFM. Об этом сообщили в пресс-службе Яндекса. Подборки доступны бесплатно в мобильном приложении для iOS и Android, на сайтах «Яндекс Радио» и DFM, а также в автомобилях с поддержкой Android Auto и CarPlay.

Среди новых станций — V-Rock с классическим роком, Worldwide FM с джазом и электронной музыкой, Flash FM с танцевальными хитами, Emotion 98.3 и Vice City FM. Они воспроизводят музыкальные подборки, знакомые поклонникам игровой серии.

По словам директора по развитию сайтов и приложений «Русской Медиагруппы» Станислава Скалабана, идея проекта возникла на фоне ожидания выхода новой GTA. Поскольку радиостанции стали одной из узнаваемых особенностей игр, компании решили перенести их за пределы виртуального мира и сделать доступными для повседневного прослушивания.