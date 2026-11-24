Тоньше некуда. Huawei представила очень тонкие умные часы Watch Air: титановый корпус, большой экран 1,92 дюйма, быстрая зарядка, датчики ЧСС, SpO2 и масса других функций ⁠ 2

Huawei представила Watch Air — свои самые тонкие умные часы на сегодняшний день. Новинка получила корпус толщиной всего 6,9 мм, выполненный из титанового сплава, квадратный дисплей и расширенный набор функций для мониторинга здоровья. Часы оценили в 2500 юаней ($375), продажи стартуют 4 декабря.

Watch Air весят около 27 граммов и выполнены с использованием технологии цельной обработки титанового сплава с глянцевой отделкой. Huawei впервые применила в своих часах такую конструкцию, используя сплав TC4, который сочетает прочность и лёгкость. Устройство будет доступно в чёрном, серебристом и золотистом цветах с различными вариантами ремешков.

Watch Air оснащены квадратным 1,92-дюймовым экраном AMOLED с рамкой шириной всего 1,4 мм. Пиковая яркость достигает 3500 нит, поддерживается адаптивная частота обновления LTPO 2.0. Часы работают под управлением HarmonyOS и поддерживают взаимодействие со смартфонами, планшетами, наушниками и другими устройствами Huawei.

По возможностям мониторинга здоровья Watch Air сопоставимы с Watch 6. Они поддерживают комплексную экспресс-проверку состояния здоровья, оценку рисков повышенного уровня мочевой кислоты и диабета, а также ИИ-анализ показателей и выявление изменений в их динамике. Спортивные функции сопоставимы с Watch GT 7 Pro.

За автономность отвечает аккумулятор новой конструкции с элементами с высоким содержанием кремния и оптимизированной компоновкой. Huawei заявляет до пяти дней работы при обычном использовании, несмотря на тонкий корпус. Поддерживается беспроводная быстрая зарядка: всего 10 минут, по словам производителя, достаточно для целого дня работы.

Вместе с Watch Air сегодня Huawei представила складной флагман Mate X8.