24 ноября ракета Ariane 6 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, отправив в космос 36 спутников интернет-группировки Amazon Leo. Миссия VA271, также обозначенная Amazon как LE-04, стала четвёртым запуском Arianespace для этой сети и десятым полётом Ariane 6. Используется самая мощная конфигурация носителя — Ariane 64 с четырьмя твердотопливными ускорителями P160C. Отделение последнего спутника запланировано примерно через 2 часа после старта.

Для Amazon этот запуск особенно важен из-за проблем с двумя другими поставщиками ракет. 15 ноября носитель Vulcan компании United Launch Alliance (ULA) потерпел аварию и не смог вывести на орбиту 40 спутников Leo. Это стало первой полной неудачей миссии в истории ULA с момента основания компании в 2006 году. До этого Vulcan простаивала большую часть 2026 года после неисправности одного из твердотопливных ускорителей во время февральского запуска.

Источник изображения: Arianespace

Проблемы возникли и у Blue Origin. Четвёртая ракета New Glenn, предназначенная для запуска 48 спутников Amazon Leo, была уничтожена вместе с частью стартовой инфраструктуры во время взрыва на площадке при испытании двигателей BE-4. Спутников на борту не было. Теперь Blue Origin ожидает возвращения к полётам в начале 2027 года.

Изначально в 2022 году Amazon заказала у Arianespace 18 запусков, у ULA — 38 запусков Vulcan, а у Blue Origin — 12 запусков New Glenn. Позже компания увеличила заказ на New Glenn до 24 партий спутников и приобрела дополнительные запуски Falcon 9 у SpaceX. Три первоначально заказанных полёта Falcon 9 состоялись в 2025 году.

После успешного завершения VA271 число спутников Amazon Leo, выведенных Arianespace, достигнет 136, а общее количество аппаратов группировки на орбите — 432. Полная система первого поколения должна включать 3232 спутника. В октябре Amazon сообщила, что произвела уже тысячный аппарат на предприятии в Киркленде, штат Вашингтон.

По условиям решения Федеральной комиссии по связи США, Amazon должна развернуть всю группировку первого поколения к 30 июля 2029 года. После потери спутников на Vulcan и переноса возвращения New Glenn к полётам на 2027 год компании предстоит наверстать отставание, причём доступность запусков становится одним из главных ограничений для реализации проекта.