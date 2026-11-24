Китай готовится отправить иностранного астронавта на станцию «Тяньгун»: пакистанец пробудет на орбите неделю, а один из китайских космонавтов останется на станции на год

Китай назначил запуск «Шэньчжоу-24» на 25 ноября, в 08:18 по пекинскому времени. Главная особенность экспедиции — в экипаж впервые включён иностранный астронавт: 40-летний пакистанский пилот Мухаммад Зишан Али (Muhammad Zeeshan Ali) станет первым гражданином другой страны, который посетит китайскую орбитальную станцию «Тяньгун». Вместе с ним полетят китайские космонавты Тан Хунбо (Tang Hongbo) и У И (Wu Yi).

Тан Хунбо назначен командиром экипажа. Он уже участвовал в миссиях «Шэньчжоу-12» и «Шэньчжоу-17» и станет первым китайским астронавтом, который посетит «Тяньгун» трижды. Для У И это будет первый космический полёт. Али займёт должность специалиста по полезной нагрузке и проведёт на станции около недели, участвуя в совместных научных экспериментах. Программа предусматривает около 90 экспериментов.

Источник изображения: Xinhua/Li Minggang

После короткой экспедиции Али вернётся на Землю на корабле «Шэньчжоу-23» вместе с двумя участниками предыдущего экипажа станции. Подготовка пакистанского участника проходила в Пекине: он изучал китайский язык и осваивал навыки космического полёта вместе с китайскими коллегами.

Ротация экипажей принесёт ещё одно изменение: китайский астронавт Чжу Янчжу (Zhu Yangzhu), уже находящийся на «Тяньгун», останется на орбите на год. Это будет первая непрерывная годовая экспедиция в истории китайской пилотируемой космонавтики. Во время длительного пребывания экипаж продолжит научные эксперименты, в том числе исследования влияния микрогравитации на организм человека.

Для Пакистана полёт Али станет первым участием гражданина страны в орбитальной космической миссии. Соглашение о сотрудничестве между Китайским агентством пилотируемых космических полётов (CMSA) и пакистанской космической комиссией SUPARCO было подписано в феврале 2025 года.