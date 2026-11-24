Пользователи могут быстрее переключаться между почтой, документами, календарем и звонками, а также управлять подпиской Mail Space без перехода в облачное хранилище

Почта, документы и звонки теперь в одном меню Mail ⁠ 3

Команда Mail обновила веб-интерфейс, объединив сервисы экосистемы в едином боковом меню. Новая навигация позволяет переключаться между инструментами для работы и повседневных задач без необходимости искать их в разных разделах.

В меню собраны шесть сервисов: «Почта», «Облако», «Документы», «Календарь», «Звонки» и «Главная». Например, пользователь может перейти из письма к нужному документу, открыть календарь или организовать звонок, не теряя контекста текущей работы.

Кроме того, в боковой панели появился отдельный раздел для управления подпиской Mail Space. В нем можно просмотреть сведения о тарифе и подписке без перехода в «Облако Mail». Другие сервисы VK теперь собраны в разделе «Проекты».

По словам руководителя продуктового направления «Почты Mail» Руслана Арзуманова, при разработке обновления учитывали необходимость быстрого переключения между сервисами и более рационального использования пространства экрана. Изменения призваны упростить работу пользователей, которые в течение дня решают несколько связанных между собой задач.