Модель лучше распознает изображения, ищет информацию в интернете и учитывает несколько условий при выполнении запросов

OpenAI переводит ChatGPT на GPT-6.2, но пока не для всех

Компания OpenAI начала внедрять GPT-6.2 в ChatGPT — обновленную модель, предназначенную для повседневного общения. Она лучше справляется с запросами, в которых необходимо учитывать сразу несколько условий. Например, при подборе отеля сможет одновременно анализировать бюджет, расположение и другие пожелания пользователя.

Модель также научилась лучше определять ситуации, в которых уместно предложить дополнительные действия. Так, при поиске товара со скидкой ChatGPT может предложить отслеживать его стоимость и сообщить о снижении цены.

По внутренним тестам OpenAI, GPT-6.2 превосходит предыдущую версию по нескольким показателям. Наибольший прирост зафиксирован в распознавании изображений — результат оказался выше на 24,3 процентного пункта. Улучшились и показатели поиска сложной информации в интернете. Кроме того, модель точнее соблюдает правила безопасности при общении с подростками, в том числе по темам расстройств пищевого поведения, эмоциональной зависимости и возрастных ограничений. Уровень соответствия требованиям вырос до 91–94% против 77–80% у GPT-6.

Пока GPT-6.2 доступна подписчикам ChatGPT Plus, Pro, Business и Enterprise. Сроки выхода обновления для пользователей бесплатных тарифов Free и Go компания не назвала.