Huawei объявила, что количество устройств на HarmonyOS превысило 100 млн. Об этом сообщил исполнительный директор компании, Юй Чэндун. В честь достижения этого рубежа компания запустила кампанию по выпуску памятной медали «HarmonyOS Ecosystem Milestone 100 Million Users». О том, что HarmonyOS перешла отметку в 100 млн установок, сообщалось и ранее, но теперь huawei объявила об этом официально.

По данным одного из блогеров, вслед за официальным объявлением Huawei проведёт сегодня во второй половине дня в Китае масштабную акцию с подарками и бонусами для пользователей. Пока неизвестно, что именно будет предложено в рамках мероприятия.

Ранее Huawei уже проводила подобные акции. На старте HarmonyOS NEXT компания запустила программу HarmonyOS Gift, в рамках которой первому миллиону участников публичного бета-тестирования предоставлялись бонусы, включая подписки и привилегии в собственных и сторонних приложениях.

В сентябре, когда количество устройств с HarmonyOS 5 превысило 20 млн, Huawei организовала акцию HarmonyOS Gift Special Edition. Она охватывала различные категории, включая еду, напитки и развлечения. В рамках программы пользователи могли ежедневно получать купон на 10 юаней.