А также на другие приставке и аксессуары

Не у всех есть своя консоль: после выхода GTA VI спрос на аренду PlayStation 5 взлетел в 20 раз ⁠ 4

После выхода GTA VI спрос на аренду игровых консолей резко вырос. По данным аналитиков «Авито», за несколько дней после релиза интерес к аренде PlayStation 5 увеличился в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом октября.

Рост спроса начался еще до выхода игры, однако после ее появления на рынке интерес к приставкам достиг пиковых значений. Ажиотаж затронул и другие игровые устройства. В частности, спрос на аренду Xbox вырос в 16 раз, а игровых контроллеров — в 15 раз относительно показателей октября.

Таким образом, выход GTA VI повлиял не только на интерес к самой игре, но и на спрос на оборудование для ее запуска.