Команда Tecno обновила ИИ-помощника Ella, добавив возможность поиска и подбора товаров на маркетплейсе Ozon. Ассистент помогает находить подходящие предложения по описанию, сравнивать характеристики и отслеживать цены.

Для поиска пользователю достаточно рассказать, какой товар ему нужен, обозначить бюджет и основные требования. Знать точное название модели или разбираться в технических характеристиках необязательно. Ella предложит несколько вариантов, которые можно сравнить и уточнить с помощью дополнительных вопросов.

Поиск доступен и по фотографии. Если пользователь не знает название или производителя понравившейся вещи, он может показать изображение ассистенту. Ella найдет на Ozon такой же или похожий товар. Это подходит для поиска одежды, аксессуаров и предметов интерьера.

Ассистент также запоминает контекст разговора: к ранее рассмотренным предложениям можно вернуться позднее, не повторяя исходный запрос. Еще одна возможность — контроль стоимости. Пользователь задает желаемую цену, и Ella уведомляет, когда товар на Ozon подешевеет до указанного уровня.