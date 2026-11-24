Red Magic выпустила в Китае новую версию своего флагманского смартфона Red Magic 12 Pro+ — в полупрозрачном корпусе цвета Deuterium Transparent Ice Blue. Новинка поступила в продажу сегодня в конфигурации с 16/512 ГБ по цене 8000 юаней (около $1180).

Главная особенность нового исполнения — полупрозрачная задняя панель, через которую видны внутренние компоненты устройства, включая систему жидкостного охлаждения. Плоская крышка оснащена интегрированной защитой блока камер, которая, по заявлению производителя, обеспечивает высокую светопропускаемость и устойчивость к царапинам и повседневному износу. RedMagic также отмечает необычную систему охлаждения, объединяющую воздушный и жидкостный контуры.

В основе RedMagic 12 Pro+ лежит процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в паре с фирменным чипом Red Core R5, отвечающим за дополнительные игровые функции. Смартфон использует оперативную память LPDDR5T со скоростью до 10 667 Мбит/с и флеш-память UFS 4.1 Pro. Экран — с панелью OLED X11 от BOE. Диагональ составляет 6,85 дюйма, разрешение — 2688 × 1216 пикселей, а ширина рамки — всего 0,96 мм. За счет того, что камера размещена под экраном, выреза в дисплее нет. Кадровая частота составляет 185 Гц.

Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 8400 мА·ч, 120-ваттную проводную зарядку и беспроводную мощностью 80 Вт. Толщина корпуса составляет 8,5 мм.