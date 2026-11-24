Российский бренд Jeland раскрыл комплектации полноразмерного кроссовера Jeland J8 — флагманской модели внедорожной J-серии. Автомобиль будет представлен в трех версиях: «Актив», «Комфорт» и «Престиж». Они отличаются отделкой салона, оснащением и набором систем безопасности.

Габариты кроссовера составляют 4820 × 1930 мм, колесная база — 2820 мм. Все версии получили полный привод и двухлитровый турбированный двигатель мощностью 249 л. с. с крутящим моментом 385 Н·м. Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7. Разгон до 100 км/ч занимает 8,5 секунды, заявленный расход топлива в смешанном цикле — 8,1 л на 100 км. Также предусмотрена адаптивная подвеска CDC и семь режимов движения.

В базовой комплектации «Актив» установлены сиденья из экокожи, аудиосистема с восемью динамиками, электрорегулировки передних кресел и мультимедийный блок с двумя экранами диагональю 12,3 дюйма каждый. Объем багажника варьируется от 717 до 2021 л.

Версия «Комфорт» дополнена системой распределения тяги между задними колесами, вентиляцией передних сидений, проекционным дисплеем, атмосферной подсветкой с 255 цветами и аудиосистемой с 12 динамиками. Мультимедиа поддерживает онлайн-навигацию, «ВК Музыку» и «ВК Видео».

В максимальной комплектации «Престиж» предусмотрены десять подушек безопасности, отделка кресел натуральной кожей наппа, массаж передних сидений, оттоманка для пассажира, потолок из замши и аудиосистема с 14 динамиками.

Во всех версиях доступны беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и комплекс водительских ассистентов. В зависимости от комплектации автомобиль оснащается системами контроля слепых зон, удержания в полосе, автоматического торможения и адаптивным круиз-контролем.

Для российских условий предусмотрены антикоррозийная обработка кузова, дополнительная шумоизоляция и зимний пакет с обогревом сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. На старте продаж Jeland J8 предложат в трех цветах кузова.