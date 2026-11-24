Samsung уберет из Galaxy S27 Ultra не только 3-кратный телеобъектив, но и ещё один элемент камеры, который устанавливается со времен Galaxy S21 Ultra ⁠ 1

Samsung может продолжить сокращать набор камер в будущих флагманах. По данным инсайдера Ice Universe, Galaxy S27 Ultra лишится не только 3-кратного телеобъектива, о котором сообщалось ранее, но и лазерного помощника автофокусировки. Это станет первым подобным изменением с момента появления лазерного автофокуса в Galaxy S21 Ultra в 2021 году.

Инсайдер утверждает, что лазерный модуль отсутствует и на недавно появившихся эскизах задней панели Galaxy S27 Ultra. На них видны основная камера, сверхширокоугольный модуль, телеобъектив и вспышка, но отдельного элемента лазерной автофокусировки нет.

Лазерный помощник автофокуса используется для более быстрого определения расстояния до объекта съёмки и помогает камере точнее наводить резкость. Особенно полезен он при фотографировании в условиях слабого освещения и на небольших дистанциях, когда обычной системе автофокусировки бывает сложнее быстро определить положение объекта.

Таким образом, согласно данным Ice Universe, Samsung может отказаться сразу от двух элементов камеры Galaxy S27 Ultra по сравнению с S26 Ultra.