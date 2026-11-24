Honor обещает то, чего пока не смогли добиться Apple, Samsung и Huawei — компания выпустит складной смартфон с экраном без складки ⁠ 2

Honor планирует представить свой первый широкоформатный складной смартфон в марте 2027 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Ли Цзянь на мероприятии, посвящённом запуску серии Honor 700. Он также заявил о новых достижениях компании в разработке складных дисплеев.

Главной особенностью будущей новинки, как утверждает глава Honor, станет экран без складки. Ли Цзянь даже посоветовал пользователям, которые присматриваются к складному iPhone Duo от Apple, дождаться выхода устройства Honor и сравнить оба смартфона.

По предварительным данным, новинка может получить название Magic V7. Ожидается, что она будет выполнена в широком форм-факторе и оснащена внутренним дисплеем диагональю 7,6 дюйма и внешним экраном с диагональю 5,5 дюйма. Среди других характеристик — 200-мегапиксельная камера, перископный модуль с оптическим зумом и аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч. Ожидаемая цена смартфона — 10 000 юаней (около $1470).

Во флагманских складных смартфонах Apple, Huawei и Samsung складка на внутреннем дисплее заметна, хотя степень ее выраженности различается. Полностью избавиться от неё пока не удалось никому.

В Samsung Galaxy Z Fold 8 складка стала значительно менее заметной благодаря новой конструкции дисплея Flex Titanium. При включённом экране и обычном освещении её трудно разглядеть, но под определённым углом или при ярком боковом свете она видна. На ощупь также ощущается небольшая неровность.

Для маскировки складки Apple использовала в своем iPhone Duo специальное матовое покрытие Nano-texture. При взгляде прямо складка почти незаметна, но под углом её всё-таки можно увидеть.

Складка в складных смартфонах Huawei также присутствует, однако компания постепенно совершенствует шарниры и конструкцию дисплеев.

Нужно отметить, что и в актуальных смартфонах самой Honor складка есть, но у последних моделей (например, Magic V6) она стала заметно менее выраженной. И здесь Honor действительно добилась хороших результатов.