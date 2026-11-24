Яндекс анонсировал носимое устройство «Яндекс Пин» (обзор) с ИИ-ассистентом «Алиса AI», которое выполняет роль личного секретаря. Гаджет предназначен для записи разговоров, фиксации договорённостей и напоминания о задачах. С его помощью также можно давать поручения ИИ-агенту «Действуй!», не доставая смартфон.

«Яндекс Пин» можно носить на шее или прикреплять к одежде. Во время беседы устройство передаёт расшифровку речи в приложение «Алиса AI», а после её завершения формирует краткое содержание, выделяет договорённости и нерешённые вопросы. Ассистент также определяет задачи пользователя, предлагает добавить их в список дел и напоминает о сроках. В конце дня он готовит сводку событий и план на завтра.

Поиск по записям работает с помощью обычных вопросов: например, пользователь может уточнить, о чём договорился на встрече или какие поручения получил. Кроме того, через кнопку на корпусе можно голосом обратиться к ИИ-агенту «Действуй!». Он способен выполнять задачи, используя информацию из предыдущих разговоров, а затем отправлять результаты в чат.

Устройство оснащено тремя микрофонами, динамиком, нейропроцессором для отделения речи от посторонних шумов и встроенной памятью объёмом до 32 часов записей. Аккумулятор D-образной формы обеспечивает до 24 часов непрерывной работы. При отсутствии интернета данные сохраняются во внутренней памяти.

Запись запускается только нажатием кнопки на корпусе, а во время её ведения горит световой индикатор. Записи хранятся в зашифрованном виде на серверах Яндекса и привязаны к аккаунту пользователя. При подключении устройства к чужому аккаунту сохранённые в его памяти данные удаляются.

Для распознавания речи Яндекс разработал собственную технологию. По внутренним замерам компании, она превосходит мировые аналоги по качеству распознавания русской речи. Обработкой записей занимаются несколько ИИ-моделей: они определяют участников разговора, разделяют реплики, распознают границы встреч и формируют их итоги.

Стоимость «Яндекс Пин» составит 20 тысяч рублей. После покупки без подписки пользователям будут доступны все возможности устройства и 10 часов записи в месяц. Базовый тариф на 50 часов обойдётся в 690 рублей в месяц, безлимитный — в 1 190 рублей. Первые три месяца можно бесплатно пользоваться всеми возможностями без ограничений.

Продажи устройства начнутся до конца 2026 года. «Яндекс Пин» будет доступен в трёх цветах: серебристом, сером и золотом. В 2027 году компания также планирует выпустить ИИ-диктофон с интеграцией в сервисы «Яндекс 360».