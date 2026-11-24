115 дюймов, разрешение 16K и 3D без очков. TCL создала экран для телевизоров будущего — такие панели могут появиться в ТВ Samsung, Sony и LG

Китайская TCL CSOT показала прототип 115-дюймового телевизионного экрана с разрешением 16K и поддержкой трёхмерного изображения без специальных очков. Новинка была представлена на конференции DTC 2026 в Ухане. В обычном 2D-режиме панель обеспечивает разрешение 15 360 × 7680 пикселей, а при переключении в режим 3D способна выводить изображение с разрешением до 8K.

Для создания объёмной картинки используется технология светового поля (light-field). В отличие от традиционных 3D-телевизоров, которым требовались специальные очки, новая система формирует несколько вариантов изображения для разных направлений просмотра. Благодаря этому несколько человек могут одновременно видеть стереоскопическую картинку без дополнительных аксессуаров. Заявленный угол обзора в 3D-режиме — не менее 90 градусов.

Одной из главных проблем прежних поколений 3D-телевизоров было снижение детализации. Модели 2010–2012 годов в основном ограничивались разрешением Full HD, а телевизоры с пассивными поляризационными очками фактически теряли половину вертикального разрешения. TCL CSOT пытается решить эту проблему за счёт матрицы 16K в сочетании с оптикой светового поля. Встроенный алгоритм обработки изображения позволяет переключаться между обычным 2D и объёмным 3D без потери исходной чёткости в стандартном режиме.

Помимо 115-дюймовой панели, компания также продемонстрировала ранее анонсированный 130-дюймовый экран 4K с подсветкой Mini LED. TCL CSOT является подразделением TCL по производству дисплеев и поставляет панели не только для продукции собственного бренда, но и для телевизоров других крупных производителей, включая Samsung, Sony и LG.

Пока речь идёт исключительно о технологическом прототипе. TCL CSOT не раскрыла стоимость 115-дюймовой панели, все характеристики и сроки начала массового производства. Поэтому рассчитывать на скорое появление подобных телевизоров в продаже пока не стоит.