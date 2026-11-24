В «Яндекс 01» разместятся выставки, магазины, кафе, игровые зоны и площадки с технологиями ИИ

От роботов до кинопремьер: каким будет пространство «Яндекс 01» ⁠ 2

Яндекс раскрыл список участников городского пространства «Яндекс 01», которое откроется в галерее «Чкалов» на площади Курского вокзала в Москве. В проекте примут участие более 20 брендов и сервисов из сфер технологий, культуры, образования, развлечений и торговли.

Пространство займет три этажа общей площадью более 10 тыс. м². Среди резидентов — «Яндекс Афиша», «Кинопоиск», «Яндекс Музыка», «Яндекс Фабрика», «Яндекс Go», «Яндекс Образование», «Яндекс Книги», S7 Airlines, «Билайн», «Азбука вкуса», Samsung Galaxy и другие компании.

На площадках разместятся выставочные залы, магазины, кафе, игровые и образовательные зоны. Посетители смогут побывать на выставках и кинопремьерах, встретиться с артистами, принять участие в лекциях, протестировать устройства и познакомиться с разработками в области искусственного интеллекта и робототехники. В частности, «Яндекс Афиша» представит экспозицию с инсталляциями российских и зарубежных художников, а «Кинопоиск» организует показы и встречи с создателями фильмов и сериалов.

Отдельные зоны посвятят геймингу, книгам, музыке, городской мобильности и финансовым сервисам. Также в «Яндекс 01» откроются книжный магазин «Смысловая 226», кафе-пекарня «Лицей» и магазины техники и косметики. Программа мероприятий будет регулярно обновляться.

Открытие пространства пройдет поэтапно. Одной из первых в декабре заработает выставочная площадка «Яндекс Афиши». «Яндекс 01» планирует принимать посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00. Вход будет свободным, билеты или предварительная регистрация понадобятся только для отдельных мероприятий.