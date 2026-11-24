Сильный конкурент iPhone Duo и Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Представлен Huawei Mate X8 c экранами 6,54 и 8,2 дюйма, защитой IP59, батареей 6200 мАч и топовой камерой

Huawei представила в Китае новый складной смартфон Mate X8. Устройство получило 8,2-дюймовый внутренний экран, наружный экран с диагональю 6,54 дюйма, SoC Kirin 9050 Pro Logic Folding Tau и аккумулятор ёмкостью 6200 мА·ч. Смартфон доступен в стандартной версии и специальном Collector’s Edition (с увеличенным объёмом памяти.)

Внутренний экран имеет разрешение 2424 × 2340 пикселей. Кадровая частота — 120 Гц, заявленная локальная пиковая яркость достигает 8000 нит. Внешняя 6,54-дюймовая двухслойная панель OLED — с разрешением 2444 × 1132 пикселя, частотой 120 Гц и яркостью до 12 000 нит. Толщина смартфона в раскрытом состоянии составляет 4,2 мм.

Huawei доработала конструкцию шарнира, применив магнитную систему выравнивания с композитным материалом толщиной 0,1 мм и многослойной сталью аэрокосмического класса. По утверждению компании, новая конструкция увеличивает жёсткость на изгиб на 140% и улучшает ровность внутреннего экрана на 90%. Разница в высоте поверхности в области складки составляет всего 15 мкм. Внутренний дисплей также получил девятислойное антибликовое покрытие с коэффициентом отражения 0,9%.

Все версии Mate X8 оснащаются SoC Kirin 9050 Pro Logic Folding Tau. Huawei заявляет о приросте общей производительности на 31% относительно Mate X7, увеличении количества транзисторов на 30%. Многоядерная производительность выросла на 23%, графический ускоритель Maleoon обеспечивает прирост рендеринга на 40%, а NPU Da Vinci стал на 140% быстрее. Смартфон также получил защиту IP58 и IP59. В стандартной версии используется стекло Kunlun Glass третьего поколения, а в Collector’s Edition — стекло Xuanwu Kunlun Glass второго поколения.

Mate X8 оснащается топовой камерой с тремя модулями. В главном — 50-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/1,28 дюйма с раскладкой пикселей RYYB и технологией LOFIC (динамический диапазон — 18 стопов экспозиции). В модуле со сверхширокоугольным объективом — 40-мегапиксельный сенсор, в перископном модуле — 50-мегапиксельный датчик с раскладкой пикселей RYYB и диафрагмой F/2,2.

Также Huawei объединила сотовые и Wi-Fi-антенны, увеличив их площадь в три раза — это повысило уровня сигнала на 2 дБ.

Цен такие:

12/256 ГБ — $1950;

12/512 ГБ — $2100;

16/512 ГБ Collector’s Edition — $2400;

16 ГБ/1 ТБ Collector’s Edition — $2550;

16 ГБ/1 ТБ Collector’s Edition — $3150.

Смартфон представлен в пяти цветах. Предзаказы на первые четыре конфигурации стартуют сегодня, а открытые продажи начнутся 4 декабря. Версия на 2 ТБ поступит в продажу 20 декабря. Huawei предлагает рассрочку до 12 месяцев без процентов и скидку при сдаче старого устройства до 800 юаней (около $120). Международный запуск пока не объявлен.