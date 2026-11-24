Это путь в один конец: после отстыковки от МКС «Прогресс МС-36» сгорит в плотных слоях атмосферы

С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблём «Прогресс МС-36». Запуск состоялся в 13:17 мск. Корабль доставит на Международную космическую станцию более 2,4 тонны грузов.

«Выведение грузового корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошло штатно», — сообщили в Роскосмосе.

В составе груза — 750 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 51 кг кислорода для пополнения атмосферы МКС. Также корабль везёт 261 кг продуктов, в том числе свежих, 41 кг медикаментов и средств профилактики негативных последствий невесомости, а также 247 кг санитарного оборудования и средств гигиены. Ещё 657 кг приходится на оборудование и расходные материалы для обеспечения работы станции и проведения научных экспериментов.

Главный груз миссии — «Теледроид». Это антропоморфный робот, предназначенный для помощи космонавтам при выполнении работ на внешней поверхности МКС. В его состав входят торсовый манипулятор с двумя руками и 30 степенями подвижности, внешние обзорные телекамеры и оборудование для интеграции с системами станции. Робот адаптирован для работы со стандартными космическими инструментами и защищён от воздействия вакуума, радиации и резких перепадов температур.