Почти половина зрителей — в возрасте от 12 до 34 лет

Rutube и Mediascope провели первое в России комплексное исследование аудитории видеосервиса на умных телевизорах. Об этом сообщила пресс-служба Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

По данным Mediascope, ежедневная аудитория Rutube на умных телевизорах превышает 5,2 млн человек. При этом 77% зрителей смотрят видеосервис только на большом экране, не используя для этого другие устройства в течение дня. Благодаря включению телевизионной аудитории общий измеряемый суточный охват Rutube вырос на 19% по сравнению с показателем, рассчитанным только по компьютерам и мобильным устройствам.

Исследование также выявило возрастные особенности зрителей. Доля пользователей от 12 до 34 лет среди аудитории Rutube на телевизорах достигает 45%. Таким образом, эта категория зрителей моложе, чем аудитория сервиса на других устройствах.

Ранее участники рынка не располагали единой системой измерения аудитории видеосервисов на всех типах экранов. Совместный проект Rutube и Mediascope стал первым в России исследованием, в котором применили общую методологию панельных измерений с учётом просмотра на разных устройствах. Работа над ним продолжалась около полугода. Полученные данные позволяют оценивать не только охват Rutube на умных телевизорах, но и его пересечение с аудиторией мобильных устройств и компьютеров.